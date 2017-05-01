Экклстоун ответил на критику босса автодрома «Сепанг»

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун ответил на недавнюю критику в свой адрес со стороны босса трассы «Сепанг», принимающей Гран-при Малайзии, Разлана Разали. Босс автодрома почувствовал себя обманутым после признания Экклстоуна о том, что он запрашивал с организаторов этапов слишком большие деньги.

«Никто не заставлял его выглядеть глупо, трудно заставить людей выглядеть глупо. Если они так выглядят, то это их заслуга.

Они (организаторы гонок в Малайзии. — Прим. «Чемпионата») очень хорошо справляются с проведением мотогонок (MotoGP). Он (Разали) влюбился в гоночные мотоциклы, и, по-видимому, они зарабатывают на них.

С Формулой-1 они не зарабатывают деньги. Но это не наша вина, не мы делаем шоу. Но, к счастью, если «Феррари» продолжит делать свою работу и другие сделают то же самое, у нас будут очень хорошие гонки, и тогда ситуация должна стать намного лучше для промоутеров. Они должны иметь возможность продавать билеты», — цитирует Экклстоуна F1i.