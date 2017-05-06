Исаакян: наконец команда раскрыла свой потенциал

Пилот SMP Racing Матевос Исаакян прокомментировал выступление на второй гонке Формулы V8 3.5 в Спа, в которой ему удалось победить.

«Наконец у нас всё получилось. Очень рад этой победе! Машина была отличной, команда сработала безупречно, мы раскрыли свой потенциал и выиграли», — приводит слова Исаакяна официальный сайт SMP Racing.

Партнёр Исаакяна по команде, Егор Оруджев, напротив, недоволен темпом автомобиля.

«Поздравляю Матевоса — отличная гонка в его исполнении. Для меня же этот уик-энд сложился не лучшим образом. По-прежнему у нас нет темпа в гонке, пока мы с этим не разобрались», — завершил Оруджев.