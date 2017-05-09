Туррини: у Феттеля есть предварительное соглашение с «Мерседесом» на 2018 год

У пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля уже есть предварительное соглашение с «Мерседесом», подразумевающее его возможный переход в немецкую команду в 2018 году, утверждает итальянский журналист Лео Туррини.

«Ни для кого не секрет, что после ухода Нико Росберга «Мерседес» связывался с Себом. Во время предсезонных тестов в Барселоне Ники Лауда (неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса») по секрету сказал друзьям, что Феттель имеет предварительное соглашение с немцами на следующий сезон», — написал Туррини в своём блоге.