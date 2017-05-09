Уэббер: Баттону не слишком интересно вернуться на Гран-при Монако

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер считает, что Дженсон Баттон не слишком заинтересован в своём однократном возвращении в гонки на Гран-при Монако, где он будет подменять в «Макларене» Фернандо Алонсо.

«Дженсон не принимал участия в тестах в Бахрейне, он не относится к этому серьёзно, типа: «Я хочу остаться в Америке, чтобы заниматься триатлоном, и меня не беспокоят тесты в Бахрейне». Для меня это было неожиданностью.

Первая сессия в Монако будет для него пробуждающей. Я не думаю, что он был первым, кто позвонил насчёт замены Алонсо», — приводит слова Уэббера Autosport.