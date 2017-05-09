Сироткин заменит Палмера на первой практике Гран-при Испании

Тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин заменит боевого гонщика команды Джолиона Палмера на первой практике в Барселоне, об этом сообщает официальный сайт команды. Сам россиянин называет трассу в Испании подходящей под его стиль вождения и с нетерпением ждёт возможности выступить на ней.

«Барселона — исторический трек для Формулы-1. Он очень интересен и подходит под мой стиль вождения. Тут есть несколько очень быстрых поворотов, а в конце круга медленные секторы, которые заставляют пилотов быть очень осторожными на шинах „Пирелли“.

Учитывая всё это, здешняя трасса одна из самых сложных в чемпионате. Лично мне нравится этот трек, и я с нетерпением жду возможности выступить тут", — сказал Сироткин.