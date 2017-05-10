Чилтон: не сомневаюсь в успешном дебюте Алонсо в «Инди 500»

Бывший пилот Формулы-1 Макс Чилтон не сомневается в том, что дебют Фернандо Алонсо в гонке «Индианаполис 500» будет успешным. Гонщик «Макларена» пропустит Гран-при Монако ради «Инди 500».

«Я большой поклонник Фернандо Алонсо, и я всегда говорил, что он является лучшим гонщиком. Поэтому я не сомневаюсь, что он добьётся успеха.

Но на самом деле это будет непросто. Когда у вас нет прижимной силы и вы проходите повороты в основном на скорости 230 миль в час, это требует навыка», — приводит слова Чилтона The Checkered Flag.