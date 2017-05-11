Стирлинг Мосс вернулся домой после 134 дней в больнице

Легендарный гонщик Формулы-1 Стирлинг Мосс вернулся домой, после того как провёл более четырёх месяцев в больнице из-за инфекции в грудной клетке, информирует Crash. Мосс попал в больницу в конце декабря, когда находился на отдыхе в Сингапуре, но в четверг, 11 мая, было объявлено, что гонщик-ветеран вернулся домой, где пройдёт завершающий этап восстановления здоровья.

«После 134 дней в больницах мы рады сообщить, что сэр Стирлинг теперь дома. Он восхищён, что вернулся туда. Ему всё ещё нужно продолжать восстановительный процесс, но он говорит, что имеет для этого необходимый настрой и отличную команду „механиков“. Он и леди Мосс невероятно благодарны врачам, в Англии и за границей, которые работали без отдыха, чтобы сделать всё это возможным», — гласит заявление представителей Мосса для прессы.