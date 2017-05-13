Биндер — победитель первой гонки Формулы V8 3.5 в Монце, Исаакян — 3-й

Австриец Рене Биндер стал победителем первой гонки Формулы V8 3.5 в Монце. Второе место занял Рой Ниссани, тройку лидеров замкнул россиянин Матевос Исаакян.
Партнёр Исаакяна по команде Егор Оруджев финишировал пятым. Ещё один россиянин, Константин Терещенко, занял восьмое место.
Формула V8 3.5. Монца. Первая гонка
1. Рене Биндер (Lotus) — 42:18, 590
2. Рой Ниссани (RP Motorsport) +3,120
3. Матевос Исаакян (SMP Racing) +13,611
4. Альфонсо Селис (Fortec Motorsports) +24,053
5. Егор Оруджев (SMP Racing) +34,635
6. Нельсон Мэйсон (Teo Martin Motorsport) +35,294
7. Диего Менчака (Fortec Motorsports) +35,381
8. Константин Терещенко (Teo Martin Motorsport) +52,242
9. Джузеппе Чиприани (Il Barone Rampante) +58,517
10. Пьетро Фиттипальди (Lotus) +1 круг