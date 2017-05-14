Маркелов: на старте было ощущение, что сцепление сгорело

Гонщик Russian Time Артём Маркелов прокомментировал девятый результат во второй гонке Формулы-2 в Барселоне. Россиянин стартовал с поул-позишн, но проиграл много мест на старте.

«Это было разочарование. Было такое ощущение, что сцепление сгорело — я плохо стартовал, и пелотон „проглотил“ меня в первом повороте. Я старался прорваться обратно, прошёл Кинга снаружи в десятом повороте и держался за Леклером, но позднее поплатился за изношенные шины. Испания не была дружелюбна ко мне, так что ждём Монако, где было бы приятно вновь выиграть после прошлого года!» — приводит слова Маркелова пресс-служба его команды.