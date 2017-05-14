Райкконен: меня ударили, и я потерял контроль над машиной. Что я мог поделать?

Пилот «Феррари» Кими Райкконен заявил, что столкнулся с Максом Ферстаппеном на старте Гран-при Испании из-за Валттери Боттаса, который его задел.

«Всё началось, когда меня ударили в правую заднюю часть машины. Болид немного подпрыгнул, и после этого ты его не контролируешь. Потом мы столкнулись с Максом, но всё началось с первого касания. Что тут можно поделать?

Я хорошо стартовал, Боттас заблокировал меня на прямой, мне пришлось сбрасывать скорость, а потом мы коснулись друг друга, и моя гонка была закончена", — цитирует Райкконена Autosport.