Шварцман: могу стать пилотом поддержки команды Формулы-1

Гонщик Формулы «Рено» 2.0 Роберт Шварцман рассказал, что может попасть в структуру одной из команд Формулы-1.

«У меня план дойти до Формулы-1 как можно раньше. Но там нужны специальные очки для лицензии, и даже если одна из команд Ф-1 захочет, чтобы я сейчас выступал за них, я не смогу. Поэтому мне придётся ещё год-два поездить в других сериях и набрать очки. Тогда я надеюсь, что мне дадут шанс в команде Ф-1.

Пока это секрет, но скоро он раскроется. Возможно, я буду пилотом одной из команд Ф-1. Это ещё не точно, но через месяц можно будет об этом говорить. Я буду как пилот поддержки», — сказал Шварцман в эфире «Спорт FM».