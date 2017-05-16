Пилоты Формулы-E хотят использовать трассу Формулы-1 в Монако

Гонщики Формулы-E выразили желание использовать на гонке в Монако конфигурацию трассы, на которой проходит Гран-при Формулы-1. По их мнению это продемонстрирует как технологический прогресс, так и прогресс самих участников чемпионата.

«Нам важно использовать трек Формулы-1 — это определённо покажет развитие технологий, думаю, это будет отлично для чемпионата и для пилотов. Нельзя сравнивать наши болиды и болиды Формулы-1, мы в самом начале пути, в то время как Ф-1 60 лет. Неизвестно, где будут электрокары через 60 лет», — приводит слова Себастьена Буэми Autosport.

Вторит ему и Лукас ди Грасси: «Люди очень смущаются, когда речь заходит об энергии. Мотор же всегда выдаёт постоянную мощность в 170 кВт. Трасса в Монако идеальна для нас — она короткая и узкая»

Изначально конфигурация трассы Ф-1 не использовалась, из-за опасений, что машины Формулы-Е не справятся с длинным подъёмом на первом секторе.