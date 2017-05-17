Лекьен: никогда ещё на «Шёлковом пути» не было такого блестящего состава!

Заместитель директора проекта, руководитель европейского бюро «Шёлкового пути» Фредерик Лекьен рассказал о составе участников ралли-марафона на 2017 год.

«Никогда за всё время проведения​ „Шёлкового пути“ у нас не было такого блестящего состава. Все лучшие пилоты и штурманы примут участие в ралли. И они покажут болельщикам и журналистами отличное шоу. Приведу несколько примеров уровня наших участников. Это команда „Пежо“. Мы вновь приветствуем победителя 2016 года Сириля Депре. И как не сказать про Стефана Петеранселя и Себастьена Лёба! Возможно, пришло время для победы Себастьена. Но с ними будет бороться „Тойота“, включая Нассера Аль-Аттию. Без сомнений, он будет сражаться за победу. Также мы приветствуем ещё одного пилота „Тойоты“ — Джиниэла де Вильерса. Конечно, я должен сказать и про команду „МИНИ X-Raid“. Язид Аль-Раджи, без сомнений, тоже поборется за победу.

Если говорить о грузовой категории, то и здесь будут все топ-команды. Я очень рад, что в «Шёлковом пути» вновь примет участие Жерар де Рой, который был так близок к победе в 2009 году. Сейчас он фаворит. Также у нас будут «Рено», «МАЗ», «Татра» и, конечно, пять грузовиков «КАМАЗа». Уверен, они покажут максимально интересную борьбу", — передаёт слова Лекьена корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.