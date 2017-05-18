Пилоты Формулы-E проведут гонку в поддержку Билли Монгера

Пилоты Формулы-E проведут гонку в поддержку лишившегося ног гонщика Билли Монгера. Картинговая гонка пройдёт перед этапом Формулы-E в Париже на трассе Жана-Эрика Верня. Таким образом, пилоты планируют собрать 20 тыс. фунтов стерлингов для Монгера.

«Мы, пилоты, думали о том, чтобы сделать что-то хорошее, сплотить сообщество. Такое может случиться с каждым, и подобная поддержка — то, что нужно в этой ситуации. Нам попытка помочь ему ничего не стоит, его жизнь изменилась. Мы думаем и о других делах, а это первый шаг», — рассказал первый чемпион Формулы-E Нельсиньо Пике Autosport.