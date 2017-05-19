Никулин: мысленно «паковал чемоданы», но проблемы удавалось решить

Участник Российской дрифт серии Иван Никулин рассказал, как добился четвёртого результата на первом этапе RDS-2017, который прошёл на Moscow Raceway.

«Пришлось повозиться с настройками машины и самому настроиться как следует, чтобы получить достойный результат. Не обошлось без проблем и тревожных моментов. По ходу гонки я несколько раз мысленно «паковал чемодан» домой, но в самый нужный момент проблемы удавалось решить, и я продолжал борьбу. Перед квалификацией возникли неполадки с двигателем, поэтому пришлось понервничать, и лишь в третьей попытке получилось проехать как следует. На следующий день пришлось даже пропустить парад из-за оторванного кардана, но и в тот раз удалось оживить машину!

Сложнее всего пришлось в топ-16, куда я прошёл без борьбы, благодаря третьему месту в квалификации. Начинать парные заезды с таким сильным соперником, как Дамир Идиятулин, всегда не просто. К счастью, всё сложилось удачно для меня. Жаль, что не сориентировался в изменившихся погодных условиях перед топ-4, температура трассы упала на 7 градусов, и начал накрапывать дождь. Недостаточно прогретые шины не позволили удержаться на трассе в первом заезде. Заезд за третье место с Гочей получился самым крутым за весь этап. Рад, что попал на товарища по команде, но немного огорчило, что это случилось не в финале, а в заезде за третье место. Главное, что дал мне первый этап, – это уверенность в своих силах! На следующих этапах постараюсь сделать всё, чтобы занять более высокое место!" — приводит слова Никулина сайт «Форвард Авто».