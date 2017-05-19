Хорнер: мы в «Ред Булл» молимся, чтобы скорее получить обновление двигателя

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер остался доволен обновлениями шасси, представленными в Барселоне, а также поделился ожиданиями от обновления двигателя, пошутив, что в команде молятся, чтобы получить их как можно скорее.

«Похоже, работа над обновлениями в самом разгаре. Нам говорят, что это будет третий двигатель. Конечно, мы хотим, чтобы он был у нас как можно раньше. Надеемся, это произойдёт в Монреале. Каждую неделю мы ходим в церковь и молимся, чтобы получить обновления побыстрее», — приводит слова Хорнера официальный сайт Формулы-1.