Виньялес выиграл квалификацию MotoGP во Франции, Росси — второй, Маркес — пятый

Пилот «Ямахи» Маверик Виньялес выиграл квалификацию этапа MotoGP во Франции. Вторым стал его напарник Валентино Росси. Третье место у Жоана Зарко на клиентской «Ямахе».
Действующий чемпион серии Марк Маркес будет стартовать в гонке пятым. Трёхкратный чемпион серии Хорхе Лоренсо не прошёл во вторую часть квалификации и стартует 16-м.
MotoGP. Гран-при Франции. Квалификация
1. Маверик Виньялес («Ямаха») — 1:31.994
2. Валентино Росси («Ямаха») +0.106
3. Жоан Зарко («Тек 3 Ямаха») +0.235
4. Кэл Кратчлоу («LCR Хонда») +0.306
5. Марк Маркес («Хонда») +0.499
6. Андреа Довициозо («Дукати») +0.732
7. Скотт Реддинг («Прамак Дукати») +1.125
8. Пол Эспаргаро («КТМ») +1.405
9. Карел Абрахам («Аспар Дукати») +1.523
10. Брэдли Смит («КТМ») +1.635.