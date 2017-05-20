Росси: завтра Зарко может побороться за победу

Пилот «Ямахи» Валентино Росси назвал большим сюрпризом сегодняшнее выступление в квалификации MotoGP Гран-при Франции пилота Жоана Зарко, занявшего третье место.

«Зарко сегодня преподнёс большой сюрприз. Конечно, все ожидали, что он будет быстрым, но он превзошёл ожидания. Он был силён, и у него был великолепный темп. Я думаю, что в завтрашней гонке он сможет побороться за подиум, а может, даже за победу», — приводит слова титулованного итальянца Motorsport.

Сам Росси на квалификации MotoGP Гран-при Франции занял второе место.