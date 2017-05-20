Боттас: я учусь на ошибках, и я больше не новичок

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о том, что стало главным фактором его прогресса на протяжении карьеры, признав, что учится на собственных ошибках.

«Если сравнивать меня с образцом 2013 года, то я стал гораздо быстрее. Я многому научился, научился на своих ошибках. Я больше не новичок, за моими плечами несколько лет, и я чувствую, что прибавляю и прибавляю, особенно в этом сезоне.

Освоиться в «Мерседесе» было просто, здесь очень тёплая атмосфера, я не чувствовал себя здесь одиноко. У меня отличная поддержка и все хотят мне помочь. Тото Вольф — настоящий босс. Я знаю его очень давно, он помогает мне в моей карьере долгое время. Ники Лауда — настоящая легенда, я не знал его до перехода сюда, но он очень весёлый человек и большой герой гонок, он сильно поддерживает нас", — приводит слова Боттаса Crash.