Уикенс — победитель квалификации второй гонки DTM на «Лаузицринге»

Канадский гонщик Роберт Уикенс завоевал поул на квалификации второй гонки DTM на трассе «Лаузицринг». Второе место занял Том Бломквист, третья позиция досталась Джейми Грину.
DTM. «Лаузицринг». Квалификация второй гонки.
1. Роберт Уикенс (Mercedes-AMG C63 DTM) — 1:16,299
2. Том Бломквист (BMW M4 DTM) +0,024
3. Джейми Грин (Audi RS5 DTM) +0,027
4. Гэри Паффет (Mercedes-AMG C63 DTM) +0,069
5. Максим Мартин (BMW M4 DTM) +0,080
6. Рене Раст (Audi RS5 DTM) +0,107
7. Нико Мюллер (Audi RS5 DTM) +0,110
8. Маттиас Экстрём (Audi RS5 DTM) +0,142
9. Аугусто Фарфус (BMW M4 DTM) +0,161
10. Марко Виттманн (BMW M4 DTM) +0,280