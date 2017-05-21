На болиде Алонсо заменили мотор перед решающей квалификацией «Инди 500»

На болиде Фернандо Алонсо McLaren-Honda-Andretti Dallara DW12 заменили двигатель в преддверии решающей стадии квалификации «500 миль Индианаполиса». Инженеры «Хонды» нашли изменения в данных мотора после финальной тренировки и решили заменить его из предосторожности. Над заменой мотора трудились работники всех пилотов «Андретти», что позволило вовремя подготовить болид, сообщает Crash.

В первой квалификации Алонсо показал седьмое время и во второй части примет участие в розыгрыше первых девяти мест, который пройдёт в формате суперпоула.