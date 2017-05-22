Виньялес: в Муджелло Росси силён, но я готов к этому

Гонщик «Ямахи» Маверик Виньялес готов дать бой своему напарнику Валентино Росси на его домашней трассе в Муджело, где пройдёт следующий этап MotoGP.

«Я знаю, что в Муджелло будет очень сложно, потому что особенно силён там. Но это один из треков, подходящих моему стилю пилотирования и байку «Ямаха».

Я не хочу давать никаких прогнозов, потому что у меня были хорошие ожидания от Хереса, но всё вышло не так здорово. Я знаю, что у нас хороший мотоцикл, потому что он очень устойчив, и заднее колесо хорошо держит трассу. Так что мы должны извлечь из этого пользу в Муджелло», — цитирует Виньялеса Crash.