Квят: четвёртое место в Монако было бы хорошим результатом

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Монако Формулы-1.

«Это как ещё одна домашняя гонка для меня, ведь я живу в Монако, и во время гоночного этапа сплю в своей постели. До паддока по утрам идти тоже недалеко, что здорово! Необычное ощущение, но мне это нравится.

Сама по себе трасса уникальна. Здесь всё зависит от твоих рефлексов и скорости реакции — ты просто едешь, опираясь на чувства, и должен найти верный ритм, чтобы проехать хорошо.

Мои результаты в Монако чередуются: сход в 2014-м, четвёртое место в 2015-м, сход в 2016-м… Так что, кажется, в этом году всё должно быть хорошо! Обычно я достойно квалифицируюсь в Монако. Что касается гонок, то в 2015-м я провёл тут одну из лучших в карьере. Четвёртое место в этом году было бы хорошим результатом!" — цитирует Квята пресс-служба команды.