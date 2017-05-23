Вольф: «Мерседес» следит за успехами Окона и Верляйна

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что пристально следит за протеже немецкой команды Паскалем Верляйном и Эстебаном Оконом, выступающими за «Заубер» и «Форс Индия» соответственно.

«Если посмотреть на результаты Гран-при Испании, то Паскаль и Эстебан провели очень хороший уик-энд. Верляйн придерживался стратегии одного пит-стопа и мог претендовать на седьмое место, но и восьмое — это хороший результат для него, который принёс ценные очки «Зауберу».

Я рад видеть, как Паскаль влился в команду. Он хорошо отзывается о команде и хорошо учится. Что касается Эстебана, то «Форс Индия» регулярно набирает очки, и Окон делает свой вклад в это. Ему нужно будет сильно напрячься, чтобы победить Серхио Переса, который является эталоном для него. Но мне интересно следить за тем, как развивается эта битва», — цитирует Вольфа F1today.