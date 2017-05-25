Баттон: участвовать в тестах в Бахрейне мне было бесполезно

Пилот «Макларена» Дженсон Баттон заявил, что не тестировал новую машину в Бахрейне потому, что это ничем бы ему не помогло.

«Подготовка вышла хорошей, не считая того, что я не ездил на машинах, построенных по новым правилам. Единственным вариантом было провести полдня в Бахрейне, но я счёл это бесполезным, ведь там всё по-другому. Я сказал команде, что лучше будет провести несколько дней на симуляторе. И провёл там много времени привыкая.

Вам надо понимать, как машина работает, что с настройками, как она реагирует… всё это можно понять на симуляторе. Кое-что мне пришлось выучить, но это всё ещё гоночная машина, и мне просто надо привыкнуть, что она чуть шире", — цитирует Баттона GP Update.