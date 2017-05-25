Вольф: если бы не спонсор Боттаса, «Мерседес» взял бы Верляйна

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал, что Валттери Боттас перешёл в его команду из «Уильямса» прошедшей зимой только благодаря его финскому спонсору Wihuri. Если бы спонсор остался в «Уильямсе», «Мерседес» бы взял пилотом Паскаля Верляйна.

«Без этого мы бы посадили Паскаля Верляйна рядом с Льюисом Хэмилтоном. Антти Аарнио-Вихури сделал возможным переход Валттери к нам. У Валттери есть и другие важные партнёры, как Kemppi, но Антти сделал нашу сделку возможной», — приводит слова Вольфа Turun Sanomat.