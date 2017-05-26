Формула-2. Монако. Первая гонка. Онлайн-трансляция

26 мая на уличной трассе Монако состоится первая гонка Формулы-2, старт которой запланирован на 12:30 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн трансляцию этой гонки, которая будет доступна по нижеприведённой ссылке.

Результаты квалификации

Группа «А»:

1. Шарль Леклер (Prema Powerteam) — 1:19.309

2. Оливер Роуленд (DAMS) — 1'19.541

3. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix) — 1'19.922

4. Джордан Кинг (MP Motorsport) — 1'20.058 0.749

5. Луга Гьотто (RUSSIAN TIME) — 1'20.089 0.780

Группа «Б»:

1. Александер Албон (ART Grand Prix) — 1:19.321

2. Артём Маркелов (RUSSIAN TIME) — 1:19.541

3. Норман Нато (Arden International) — 1:19.803

4. Ник де Врис (Rapax) — 1:19.814

5. Николас Латифи (DAMS) — 1:20.042.