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Роуленд выиграл первую гонку Ф-2 в Монако, Маркелов — второй

26 мая 2017, пятница. 13:46. Авто

В Монако состоялась первая гонка Формулы-2, по итогам которой победу одержал пилот DAMS Оливер Роуленд. Гонщик Russian Time Артём Маркелов стал вторым, а замкнул тройку лидеров Нобухару Мацусита из ART Grand Prix.

Формула-2. Монако. 26 мая. Первая гонка.

1. Оливер Роуленд (DAMS)

2. Артём Маркелов (Russian Time)

3. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix)

4. Александер Албон (ART Grand Prix)

5. Лука Гьотто (Russian Time)

6. Густав Малья (Racing Engineering)

7. Ник де Врис (Rapax Team)

8. Джонни Чекотто (Rapax Team)

9. Джордан Кинг (MP Motorsport)

10. Серхио Канамасас (Trident Racing)

Сошли:

Шарль Леклер (Prema Racing).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Артём Маркелов Формула-2
Новости. Авто
26 мая 2017, пятница
14:14 Русинов: к Ле-Ману готовы хорошо, но за 24 часа произойти может всё что угодно
13:46 Роуленд выиграл первую гонку Ф-2 в Монако, Маркелов — второй
13:40 Грин: я был в ярости, когда узнал о штрафе «Форс Индия» за написание номера
13:02 Маркьонне: Феттель может оставаться в «Феррари» так долго, как пожелает
12:22 Возможность внедрения системы защиты «щит» в 2018 году вызывает вопросы
12:00 Россияне могут стать новыми участниками RedBull X-Fighters
11:57 Феттель доволен новой стартовой системой «Феррари»
11:05 3 июня в Казани пройдёт второй этап RSBK- 2017
10:59 Маркелов: при старте с четвёртого места не придётся делать много обгонов
10:02 Алонсо: у меня нет плана на начало гонки «Инди 500»
09:15 Формула-2. Монако. Первая гонка. Онлайн-трансляция
01:05 Росси доставлен в больницу после падения на тренировке
00:23 Хюлькенберг: уверен, что с машиной что-то не так
25 мая 2017, четверг
23:49 Маркелов: место на втором ряду, надеюсь, даст мне шанс выиграть в Монако
23:32 Марко поражён разницей в скорости Квята в Барселоне и в Монако
23:27 Риккардо ожидает, что в субботу «Ред Булл» сможет бороться за поул
22:47 Грожан: в целом я доволен тем, какую работу проделала команда «Хааса»
21:52 Вандорн: надеюсь, в субботу «Макларен» сделает ещё один шаг вперёд
21:37 Магнуссен: мы очень быстры в Монако
20:55 Окон: это был мой первый опыт на Гран-при Монако в качестве пилота, я впечатлён
20:43 Квят: не следует слишком воодушевляться из-за четвёртого времени на тренировке
20:33 Перес: уверен, что «Форс Индия» удастся выжать из машины больше
20:01 Палмер: четверг выдался неудачным, но у «Рено» есть потенциал
20:00 Баттон: тяжело обрести уверенность за рулём нового болида в Монако
19:56 «Макларен» продолжит сотрудничество с «Хондой» в 2018 году
19:43 Ферстаппен: я не смог показать свой потенциал на быстром круге
19:23 Сайнс-младший: до субботы многое может измениться, но я доволен машиной
19:19 Ки: уже на первой тренировке Квят и Сайнс были более-менее довольны
19:17 Хюлькенберг: не концентрировался на максимально быстром времени
19:01 Масса: «Уильямс» смотрелся лучше, чем в предыдущие годы в Монако
18:58 Квят: доволен балансом машины, мы уже выглядим конкурентоспособно
18:57 Райкконен: теперь «Феррари» осталось поработать над мелочами
18:52 Леклер завоевал поул в квалификации Ф-2 в Монако, Маркелов — второй в группе
18:48 Стролл: при игре на Play Station у меня возникали проблемы в тех же поворотах
18:22 Боттас: надеюсь, это отставание от «Феррари» не является реальным
18:00 Хэмилтон: «Мерседесу» нужно выяснить, что пошло не так на второй тренировке
17:52 Риккардо: я вполне доволен, мы там, где должны быть
17:44 «Мерседес» потерял скорость из-за неверного изменения настроек
17:32 Феттель: не знаю, что сегодня случилось с «Мерседесом»
17:24 Стролл: авария? Такое в Монако случается, нужно смотреть на позитив
16:35 Феттель — лучший на второй тренировке Гран-при Монако, Квят — четвёртый
16:09 «Пирелли» определилась с покрышками на Гран-при Венгрии
15:15 Хэмилтон: по эффективности на стартах «Феррари» догнала «Мерседес»
14:42 Кэри подтвердил, что в календаре Ф-1 на 2018 год предусмотрен 21 Гран-при
14:11 Источник: Палмер может лишиться места в «Рено», если слабо выступит в Монако
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