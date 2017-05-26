Роуленд выиграл первую гонку Ф-2 в Монако, Маркелов — второй

В Монако состоялась первая гонка Формулы-2, по итогам которой победу одержал пилот DAMS Оливер Роуленд. Гонщик Russian Time Артём Маркелов стал вторым, а замкнул тройку лидеров Нобухару Мацусита из ART Grand Prix.
Формула-2. Монако. 26 мая. Первая гонка.
1. Оливер Роуленд (DAMS)
2. Артём Маркелов (Russian Time)
3. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix)
4. Александер Албон (ART Grand Prix)
5. Лука Гьотто (Russian Time)
6. Густав Малья (Racing Engineering)
7. Ник де Врис (Rapax Team)
8. Джонни Чекотто (Rapax Team)
9. Джордан Кинг (MP Motorsport)
10. Серхио Канамасас (Trident Racing)
Сошли:
Шарль Леклер (Prema Racing).