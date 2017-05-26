Хэмилтон, согласно опросу, самый популярный пилот со времён Шумахера

Согласно глобальному опросу фанатов Формулы-1, в котором участвовали 200 тыс. респондентов, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на сегодняшний день является самым популярным пилотом Королевских гонок. Об этом сообщает F1Fanatic со ссылкой на опрос Motorsport Network

При этом британец, по сравнению с 2015 годом, значительно укрепил свои позиции. Рейтинг Хэмилтона вырос почти в два раза и теперь составляет 20,7%. Таким образом, Льюис приближается к абсолютному рекорду Михаэля Шумахера, чей рейтинг на пике популярности достигал отметки в 28%.

Второе место, согласно опросу, досталось пилоту «Макларена» Фернандо Алонсо — 18,3%. Третье и четвёртое места за пилотами «Феррари» — Кими Райкконеном (14,3%) и Себастьяном Феттелем (13,4%) соответственно. Топ-5 замыкает Даниэль Риккардо — 12,1%.