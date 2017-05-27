Баттон оштрафован на 15 мест на старте Гран-при Монако

Пилот «Макларена» Дженсон Баттон будет оштрафован на 15 мест на стартовой решётке Гран-при Монако. После тренировочных сессий в четверг на его силовой установке обнаружились проблемы с блоком MGU-H и турбиной.

Баттон выступает в качестве замены Фернандо Алонсо на его болиде, на котором новые установленные детали стали уже пятыми за сезон. Без штрафа можно использовать лишь четыре детали каждого вида.

«Это ужасно и для него, и для „Макларена“. Мы такого совсем не ждали», — цитирует гоночного директора команды Эрика Булье Sky Sports.