Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 27 мая состоится квалификация шестого этапа чемпионата мира в Формуле-1 — Гран-при Монако. Этап принимает городская трасса в Монте-Карло. Старт квалификации запланирован на 15:00 по московскому времени.

После пяти этапов в чемпионате лидирует Себастьян Феттель на «Феррари». Россиянин Даниил Квят из команды «Торо Россо» занимает 15 место, имея 4 очка.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней читатели смогут, перейдя по нижеприведённой ссылке.