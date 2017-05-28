Баттон начнёт гонку Гран-при Монако с пит-лейна

Пилот «Макларена» Дженсон Баттон на сегодняшней гонке Формулы-1 Гран-при Монако будет стартовать с пит-лейна. Об этом говорится в официальном заявлении команды.

«Мы изменили настройки на болиде Дженсона, он будет стартовать с пит-лейна», — сказано в коротком сообщении.

Отметим, что ранее на болиде британца меняли турбину и мотор-генератор MGU-H, в результате чего он был оштрафован на 15 позиций и должен был начать сегодняшнюю гонку с 20-го места.

В ходе квалификации Баттон показал девятый результат, его партнёр по команде Стоффель Вандорн занял 10-е место, но в результате штрафных санкций будет стартовать с 12-й позиции.