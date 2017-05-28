Верляйн: это был глупый манёвр Баттона, я коснулся головой барьера

Гонщик «Заубера» Паскаль Верляйн прокомментировал столкновение с пилотом «Макларена» Дженсоном Баттоном, атаковавшим немца в повороте перед тоннелем.

«Надеюсь, что я в порядке. Я коснулся головой барьера, так что придётся сделать ещё один рентген моей спины. Посмотрим. Это был пугающий момент. Тормоза начали дымиться, а я не мог выбраться из машины. Учитывая, какая у меня была травма, я был не слишком уверен. Дженсон был нигде, в этом повороте нет места для обгона. Это был глупый манёвр», — заявил Верляйн в интервью Sky Sports.