Хэмилтон: «Феррари» выбрала Феттеля первым номером и делает всё для него

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что «Феррари» намеренно помогла Себастьяну Феттелю в борьбе с Кими Райкконеном на Гран-при Монако, и отверг предположения о том, что «Мерседес» также помогает ему.

«Мне очевидно, что „Феррари“ выбрала первого номера среди пилотов и будет делать всё, чтобы Себастьян добивался максимума в каждый уик-энд. Второй машине очень трудно обойти первую за счёт стратегии, если команда не помогает ей, так что тут всё ясно.

Я с «Мерседесом» о таком отношении не говорил и не планирую. Валттери отлично работает, и сейчас я не чувствую, что одному из нас должны отдавать предпочтение. В какой-то момент разделение по номерам становится важным, но кто знает, может, мне придётся уступить Валттери место лидера", — цитирует Хэмилтона Autosport.