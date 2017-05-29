Квят: если увижу Переса, поговорю с ним об аварии

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят намерен обсудить с гонщиком «Форс Индия» Серхио Пересом их столкновение на Гран-при Монако. Авария привела к сходу для Квята и потере мест для Переса. Стюарды признали мексиканца виновным в инциденте.

«Если я его увижу, то поговорю. Я скажу, что он действовал очень отчаянно. Он пытался выглядеть героем, но он и себе всё испортил. Не думаю, что люди оценят то, что он сделал. Даже если бы он смог обогнать, то всё равно не стал бы героем», — приводит слова Квята F1 News.