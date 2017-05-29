ФИА пытается гармонизировать календари Формулы-1, WEC и Формулы-E

Президент ФИА Жан Тодт провёл встречу с руководителями кольцевых серий, чтобы улучшить планирование календарей чемпионатов в будущем. На встречу приехали спортивный директор Формулы-1 Росс Браун, руководитель WEC Жерар Невё и глава Формулы-E Алехандро Агаг.

Пересечения этапов серий по датам неоднократно создавали затруднения для пилотов. В частности, Нико Хюлькенберг не смог защитить титул победителя «24 часов Ле-Мана» из-за их пересечения с Гран-при Европы в Баку.

«ФИА в тесном сотрудничестве с промоутерами в последние годы много работает над консолидацией разных чемпионатов, представляющих фанатам большое разнообразие развлечений. Сегодня мы начали процесс гармонизации календарей серии», — цитирует Тодта сайт ФИА.