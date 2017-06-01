Росси: мне повезло, я мог пропустить две гонки из-за травм

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси признался, что боялся пропустить два ближайших Гран-при из-за травм, полученных в аварии на тренировке. Ранее врачи допустили итальянца до ближайшего этапа в Италии.

«Мне повезло, потому что, честно говоря, в этой аварии я легко мог что-то сломать и остаться дома на две гонки, две самые важные гонки сезона. Так что здорово, что я могу выступать.

Я провёл одну ночь в госпитале потому, что было трудно дышать, а дома я два-три дня ещё чувствовал боль. Прогнозы на участие в гонке были отрицательные. Но два дня назад ситуация сильно улучшилась, я стал лучше дышать", — приводит слова Росси Motorsport.