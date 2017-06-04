ERC. Ралли Акрополис. Машина Грязина полностью сгорела, пилот не пострадал

Вчера стартовал этап ERC Ралли Акрополис. Для российского экипажа Škoda Fabia R5 Николая Грязина и Ярослава Фёдорова он начался успешно. Захватив лидерство на первом спецучастке, пилоты не теряли его вплоть до конца 4 СУ.

Однако уже на пятом спецучастке автомобиль экипажа загорелся и был полностью уничтожен за несколько минут. Причиной возгорания Грязин и Фёдоров считают повреждение бензобака, из-за которого топливо вспыхнуло и охватило автомобиль. К счастью, ни один из пилотов не пострадал.

Видео со сгоревшим автомобилем Грязина можно посмотреть на Youtube.

Лидером Ралли Акрополис после первого дня стал Нассер Аль-Аттия.