Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ферстаппен: с точки зрения скорости всё было хорошо

9 июня 2017, пятница. 23:44. Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги свободных практик на Гран-при Канады Формулы-1, в ходе которых ему удалось показать седьмое и пятое время.

«Это был не идеальный день, но с точки зрения скорости всё было хорошо. До остановки во время второй сессии день можно было считать хорошим. У нас был приличный темп, и мы были не очень далеко от четвёрки лучших болидов. Это приятно осознавать, ведь мы выступали на трассе, которая нам не подходит.

Я думаю, что обновления нам кое в чём помогли. Нам всё ещё не хватает скорости, чтобы бороться с двумя лучшими командами, потому мы делаем всё возможное, чтобы оказаться на пятом месте. Нам всё ещё нужно понять, что случилось с болидом, но думаю, что до завтра в команде найдут проблему», — приводит слова голландца официальный сайт «Ред Булл».

Источник: Red Bull Racing Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Ред Булл Макс Ферстаппен Формула-1 Гран-при Канады
Новости. Авто
9 июня 2017, пятница
23:44 Ферстаппен: с точки зрения скорости всё было хорошо
23:35 Риккардо: временами Квят был чертовски быстр в «Ред Булл»
23:12 Сироткин: не хочу влезать в политические игры за спиной Палмера
22:37 Райкконен — лучший на второй тренировке Формулы-1 в Канаде, Квят — девятый
22:07 Пэддон сохраняет лидерство на Ралли Сардинии после 9 СУ
21:18 З. Браун: у «Макларена» есть план B и C
20:54 Команда Формулы Е Techeetah обвинила Гутьерреса в нарушении контракта
19:51 Росберг и Сироткин примут участие в «Фестивале скорости» в Гудвуде
19:00 Крис Мик завершил выступления на Ралли Сардинии
18:36 Хэмилтон — лучший на первой тренировке Формулы-1 в Канаде, Квят — десятый
17:57 Организаторы Гран-при Канады продлят соглашение с Формулой-1 до 2029 года
17:55 Дмитренко: планы на RDS-2017 — борьба за титул
16:44 MotoGP. Маркес — лучший на обеих пятничных тренировках Гран-при Каталонии
15:41 Рикардо: в Баку рассчитываем на помощь «Рено» в виде обновлений мотора
15:09 Штайнер: 25 Гран-при в календаре Ф-1? Почему бы и нет?
14:44 Риккардо: после Испании «Ред Булл» обрёл чёткое направление для развития
14:18 Перед тестами с «Рено» Кубица похудел на 10 килограммов
14:10 Феттель: прогрев шин — это уже не проблема, по крайней мере для «Феррари»
14:08 Сайнс-младший — в списке кандидатов на место в «Феррари» в 2018 году
14:00 Формула-1. Гран-при Канады. Онлайн-трансляции пятничных тренировок
13:55 У Хорнера нет сомнений, что Риккардо и Ферстаппен останутся в «Ред Булл»
13:47 Алонсо не нравятся вопросы, которые обычно задают на пресс-конференциях
13:27 Феттель: пока даже нет переговоров о продлении контракта с «Феррари»
13:01 В «Ауди» обещают в ближайшее время принять решение относительно участия в Ф-1
12:22 Пэддон лидирует на Ралли Сардинии после пяти СУ
12:02 Формула-Е. Команда Renault e.dams продлила контракты с Буэми и Простом
11:52 Источник: «Макларен» может разорвать партнёрство с «Хондой» через два Гран-при
11:09 Квят: в «Торо Россо» пытаются расширить рабочее окно своего болида
10:45 Верляйн: в DTM у каждого есть шанс на победу, в отличие от Формулы-1
10:27 Уайтинг предупредил пилотов о недопустимости срезки шикан в Канаде
09:38 Итальянский инженер Сайнса весь уик-энд в Канаде будет носить браслет «Реала»
00:39 Верляйн: не уверен, что Баттон хотел именно так повеселиться в Монако
00:22 Феттель ответил Хэмилтону: неправда, что я первый номер «Феррари»
00:02 Ферстаппен: всё ещё недоволен из-за случившегося в Монако
8 июня 2017, четверг
23:21 Масса: Берни не понимает современные тенденции в свои 85 лет
23:04 Хюлькенберг: я мог бы учиться у Алонсо, его присутствие в «Рено» помогло бы нам
22:26 Масса: Формула-1 – это не «Кока-Кола», здесь надо быть прогрессивным
21:57 Палмера не волнуют слухи о его будущем в «Рено»
20:41 Райкконен: в «Феррари» нет пилота №1, мы боремся, пока можем
19:30 Алонсо: останусь в «Макларене», если начнём побеждать к сентябрю
18:54 Вольф: успех «Мерседеса» не зависел от одного Падди Лоу
18:17 Билли Монгер вернулся к работе на симуляторе
17:20 Боттас: Стролл выбрал неподходящий год для дебюта в Формуле-1
16:09 Хэмилтон нашёл причину своих проблем в Сочи и Монако
14:27 Дзанарди: логично, что Феттель — фаворит на победу в чемпионате
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Худший гонщик первых Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017