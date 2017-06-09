Ферстаппен: с точки зрения скорости всё было хорошо

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги свободных практик на Гран-при Канады Формулы-1, в ходе которых ему удалось показать седьмое и пятое время.

«Это был не идеальный день, но с точки зрения скорости всё было хорошо. До остановки во время второй сессии день можно было считать хорошим. У нас был приличный темп, и мы были не очень далеко от четвёрки лучших болидов. Это приятно осознавать, ведь мы выступали на трассе, которая нам не подходит.

Я думаю, что обновления нам кое в чём помогли. Нам всё ещё не хватает скорости, чтобы бороться с двумя лучшими командами, потому мы делаем всё возможное, чтобы оказаться на пятом месте. Нам всё ещё нужно понять, что случилось с болидом, но думаю, что до завтра в команде найдут проблему», — приводит слова голландца официальный сайт «Ред Булл».