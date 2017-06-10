Окон: есть компоненты, в которых машина могла бы прибавить

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон прокомментировал итоги двух свободных практик на Гран-при Канады Формулы-1, на которых французу удалось показать шестое и восьмое время.

«Я доволен своим первым выступлением на этой трассе. В первую очередь мне нужно было ознакомиться с треком, и в этом плане всё прошло гладко и без проблем. Команда довольна той информацией, которую мы сегодня получили, мы собрали большой объём различных сведений.

На данный момент болид ведёт себя хорошо, но я знаю компоненты, в которых машина могла бы прибавить», — приводит слова Окона официальный сайт «Форс Индии».