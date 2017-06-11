Лукашевич выиграл обе гонки на втором этапе Кубка России Mitjet

На автодроме Moscow Raceway прошёл второй этап Кубка России Mitjet. Победу в обеих гонках одержал победитель первого этапа сезона Иван Лукашевич.

В первой гонке следом за Лукашевичем финишировал Андрей Агафонов. Третье место досталось Юрию Борисенко. Отметим, что Лукашевич выиграл у ближайшего преследователя 23 секунды.

Во второй гонке мощный прорыв удался Дмитрию Гвазаве — он стартовал последним, но прорвался в лидирующую группу и на финише уступил только Лукашевичу. Третье место занял Андрей Агафонов.