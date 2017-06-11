Виньялес: я еду домой, и у меня нет мотивации

Лидер чемпионата MotoGP Маверик Виньялес признался, что неудачи последних гонок лишают его мотивации.

«Я не знаю, что сказать. Рассказываю всем одну и ту же историю. Байк выглядит хорошо, он был хорош в Катаре и Аргентине. Во всех гонках шасси было в порядке, дело не в нём. Упасть с первого места на 16-е (на котором я был до проблем у других пилотов) — большая драма. Не знаю, что случилось, еду домой, и я не мотивирован по-настоящему. Это результат не только сегодняшней гонки, но нескольких», — приводит слова Виньялеса Autosport.