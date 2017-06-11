Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Виньялес: я еду домой, и у меня нет мотивации

11 июня 2017, воскресенье. 21:58. Авто

Лидер чемпионата MotoGP Маверик Виньялес признался, что неудачи последних гонок лишают его мотивации.

«Я не знаю, что сказать. Рассказываю всем одну и ту же историю. Байк выглядит хорошо, он был хорош в Катаре и Аргентине. Во всех гонках шасси было в порядке, дело не в нём. Упасть с первого места на 16-е (на котором я был до проблем у других пилотов) — большая драма. Не знаю, что случилось, еду домой, и я не мотивирован по-настоящему. Это результат не только сегодняшней гонки, но нескольких», — приводит слова Виньялеса Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Маверик Виньялес MotoGP
Новости. Авто
11 июня 2017, воскресенье
23:00 Хэмилтон: «Мерседес» много работал, чтобы дать бой «Феррари»
22:56 Хэмилтон приблизился к Феттелю, Квят — 15-й в зачёте Формулы-1
22:38 Хэмилтон выиграл Гран-при Канады Формулы-1, Феттель — четвёртый, Квят — сошёл
21:58 Виньялес: я еду домой, и у меня нет мотивации
21:26 Абитебуль: следующее большое обновление мотора «Рено» проведёт в 2018 году
20:27 Р. Шумахер и Алонсо поссорились из-за картинговой трассы испанца
19:28 Лукашевич выиграл обе гонки на втором этапе Кубка России Mitjet
19:11 Довициозо: две мои победы не отражают реального положения дел
19:00 Верляйн стартует с пит-лейна на Гран-при Канады
18:19 Буэми выиграл вторую гонку Формулы-E в Берлине из-за штрафа Розенквиста
17:51 Риккардо: не уверен, что «Мерседес» удержит преимущество в гонке
17:31 «Макларен»: с топ-мотором могли показать то же время, что Боттас
16:57 Окон встал на защиту Стролла: Лэнс — хороший пилот
16:37 Хэмилтон: мои отношения с Алонсо отравляли атмосферу во всей команде
16:00 Формула-1. Гран-при Канады. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 21:00
15:58 Довициозо выиграл Гран-при Испании MotoGP, Росси — восьмой
15:14 Тянак выиграл Ралли Сардинии, Ожье — пятый
14:15 Розенквист выиграл квалификацию второй гонки Формулы-E в Берлине
14:07 Тянак продолжает лидировать на Ралли Сардинии после 18 СУ
13:52 Кубица: возможно, шаг за шагом я смогу вернуться
13:35 Семья Сенны объяснила ситуацию со шлемом, подаренным Хэмилтону
13:06 Райкконен хочет изменить правило синих флагов
12:33 На машине Верляйна заменят коробку передач и антикрыло
12:09 Сайнс-младший: не теряю надежды попасть в «Ред Булл»
11:15 Алёшин обвинил Канаана в аварии на гонке IndyCar в Техасе
11:01 «Макларен» победил в рафтинговой гонке
10:07 Алонсо: полный сезон в IndyCar? Почему бы и нет?
09:38 Вольф: борьба с «Феррари» в гонке будет такой же плотной, как и в квалификации
07:41 Пауэр выиграл этап IndyCar в Техасе, Алёшин не финишировал и занял 15-место
07:04 Михаил Алёшин стал участником массовой аварии на этапе IndyCar в Техасе
00:55 Грожан: надеялся на волшебство в квалификации
00:48 Сайнс-младший: «Торо Россо» не дал нам с Квятом равных шансов
00:43 Результат Буэми исключён из первой гонки на этапе Формулы-E в Берлине
00:43 Риккардо: три года назад выиграл в Канаде, стартовав шестым
00:20 Масса: Формула-1 должна открыть ещё больше секретов для людей
00:14 Хэмилтону подарили один из шлемов Айртона Сенны
00:08 Стролл: у меня недостаточно авторитета, чтобы навязывать своё мнение «Уильямсу»
00:01 Риккардо: не говорил с Хорнером о продлении контракта с «Ред Булл»
10 июня 2017, суббота
23:51 Хорнер: рафтинг — самая важная гонка дня, там нет «Мерседеса» и «Феррари»
23:44 Окон: у меня хорошее чувство перед гонкой, главное — пройти 1-й круг без проблем
23:34 Хюлькенберг: не думаю, что мог оказаться выше десятого места
23:30 Перес: уверен, добьёмся достойного результата в гонке
23:13 Квят: жаль, что потерял три минуты на мостике ФИА
23:12 Эггинтон: прокол колеса у Квята повлиял на быстрый круг Сайнса-младшего
23:06 Сайнс-младший: жёлтые флаги дважды срывали мой быстрый круг
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Худший гонщик первых Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017