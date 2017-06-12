Стюарды Гран-при Канады изначально хотели дать Квяту «стоп-энд-гоу»

Стюарды Гран-при Канады Формулы-1 разъяснили непонятную ситуацию с двумя штрафами Даниилу Квяту за одно и то же нарушение, сообщает F1Fanatic. Когда Квят, заглохший на прогревочном круге, не успел вернуть свою позицию до линии сейфти-кара, но все равно стартовал с 11-го места, то стюарды намеревались выписать Даниилу «стоп-энд-гоу». Однако по какой-то причине вместо этого Квят получил проезд по пит-лейну. Увидев ошибку, стюарды назначали дополнительный 10-секундный штраф. Кроме того, гонщик «Торо Россо» получил два штрафных балла.

Два балла заработал и Кевин Магнуссен, который обогнал Стоффеля Вандорна в режиме виртуального сейфти-кара. Сразу после этого датчанин пропустил гонщика «Макларена» обратно — учтя этого, по ходу гонки стюарды минимально наказали Кевина 5-секундным штрафом.