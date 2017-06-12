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Вильнёв: Стролл — один из худших новичков в истории Формулы-1

12 июня 2017, понедельник. 14:50. Авто

Чемпион мира в Формуле-1 1997 года канадец Жак Вильнёв раскритиковал своего соотечественника Лэнса Стролла, выступающего за «Уильямс». Примечательно, что перед началом сезона Вильнёв был одним из защитников Стролла, когда на него многие навесили ярлык «рента-драйвера» из-за отца-миллиардера, помогающего продвигать его карьеру.

«Он более чем на секунду медленней Фелипе Массы. Результаты говорят сами за себя. Это один из худших новичков в истории Формулы-1», — рассказал Вильнёв в интервью австрийскому телеканалу ORF.

Ранее Вильнёв обрушился с критикой в адрес пилота «Макларена» Стоффеля Вандорна.

Источник: ORF Tirol Сообщить об ошибке
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Теги
Уильямс Жак Вильнёв Лэнс Стролл
Новости. Авто
12 июня 2017, понедельник
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14:50 Вильнёв: Стролл — один из худших новичков в истории Формулы-1
14:35 Лауда: чемпионат достаточно длинный, чтобы Хэмилтон смог победить
14:04 Вильнёв: Феттель — самый совершенный пилот
13:52 Булье: трудно подобрать слова, чтобы выразить разочарование и боль «Макларена»
12:18 Лоренсо: гонка в Барселоне вышла неплохой, но я хочу побеждать
11:43 Стролл: для совершения обгонов я выбирал правильное время и не рисковал
11:04 Росси: в Барселоне мы никогда не были достаточно быстрыми
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09:18 Блэйни одержал первую победу в NASСAR Cup на этапе в Поконо
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01:41 Тост: на пит-стопе Квята возникла проблема с гайкой правого заднего колеса
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00:56 Стролл: никогда не сомневался в своих способностях
00:50 Окон: я мог оказаться на подиуме, но моё время ещё придёт
00:38 «Форс Индия»: не были уверены, что Окон обгонит Риккардо
00:38 Сайнс: мне просто не повезло в ситуации с аварией на старте
00:37 Алонсо: мотор — проблема команды, пилоты стараются ехать как можно быстрее
00:28 Стюарды Гран-при Канады изначально хотели дать Квяту «стоп-энд-гоу»
00:16 Сайнс: мне понравилось обсуждение по ситуации с Квятом в квалификации
11 июня 2017, воскресенье
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23:58 Перес: команда просила пропустить Окона, но я хотел сам обогнать Риккардо
23:54 Миккельсен заменит Мика в составе «Ситроена» на Ралли Польши
23:54 Вольф: последние 10 дней у команды «Мерседеса» был трёхсменный рабочий график
23:35 Феттель: Ферстаппен сломал мне крыло не специально
23:25 Масса: моя машина была единственной, которую ударил Сайнс!
23:23 Риккардо: я смог повеселиться только тогда, когда увидел клетчатый флаг
23:19 Феттель признан «Гонщиком дня» по итогам Гран-при Канады
23:06 Боттас: то, как «Мерседес» прибавил за две недели, сильно впечатляет
23:00 Хэмилтон: «Мерседес» много работал, чтобы дать бой «Феррари»
22:56 Хэмилтон приблизился к Феттелю, Квят — 15-й в зачёте Формулы-1
22:38 Хэмилтон выиграл Гран-при Канады Формулы-1, Феттель — четвёртый, Квят — сошёл
21:58 Виньялес: я еду домой, и у меня нет мотивации
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