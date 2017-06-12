Вильнёв: Стролл — один из худших новичков в истории Формулы-1

Чемпион мира в Формуле-1 1997 года канадец Жак Вильнёв раскритиковал своего соотечественника Лэнса Стролла, выступающего за «Уильямс». Примечательно, что перед началом сезона Вильнёв был одним из защитников Стролла, когда на него многие навесили ярлык «рента-драйвера» из-за отца-миллиардера, помогающего продвигать его карьеру.



«Он более чем на секунду медленней Фелипе Массы. Результаты говорят сами за себя. Это один из худших новичков в истории Формулы-1», — рассказал Вильнёв в интервью австрийскому телеканалу ORF.

Ранее Вильнёв обрушился с критикой в адрес пилота «Макларена» Стоффеля Вандорна.