Чейз Кэри даст старт гонке «24 часа Ле-Мана»

Босс Формулы-1 Чейз Кэри удостоен чести дать старт легендарной гонке «24 часа Ле-Мана», которая входит в чемпионат WEC. Старт гонке Кэри даст вместе с президентом французского автоклуба ACO Пьером Фийоном.



«Я рад, что Чейз Кэри сразу же принял предложение стать человеком, который даст старт гонке 2017 года. Начав гонку бок о бок, мы продемонстрируем новые связи между ACO и Формулой-1 при содействии президента ФИА Жана Тодта, нашего партнёра по WEC.



С Чейзом Кэри в качестве главы Ф-1 пришло время начать совместную работу над спортивным календарём, чтобы болельщики могли следить за Гран-при и в то же время наслаждаться всеми дисциплинами автоспорта в полной мере», — заявил Фийон, слова которого приводит F1i.