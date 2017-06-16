Барикелло: в Ле-Мане вновь себя почувствовал пилотом Формулы-1

Экс-пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло признался, что дебют на гонке «24 часа Ле-Мана» заставил его вспомнить годы, проведённые в Королевских гонках.

«Ле-Ман есть Ле-Ман, и, когда я вышел из паддока, я вновь себя почувствовал пилотом Формулы-1. Мне нравится быть среди моих друзей, и мне нравится быть способным на что-то. Возможно, наша машина не очень конкурентоспособна, но я по-прежнему многое могу и буду прилагать максимум усилий во время гонки», — приводит слова бразильца Autosport.

Отметим, что Рубенс Баррикелло на гонке «24 часа Ле-Мана» выступает в классе LMP2 за команду DallaraP217. В ходе вчерашних квалификаций экипажу бразильца не удалось показать высокие результаты.