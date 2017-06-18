Дмитрий Брагин выиграл третий этап РСКГ

На трассе «Нижегородское кольцо» прошёл третий этап чемпионата России по кольцевым гонкам РСКГ. На этапе состоялись заезды в пяти кузовных классах Российской серии и монокубке Legends. Для участия было подано 96 заявок.

В самом престижном классе «Туринг» победа досталась действующему чемпиону Дмитрию Брагину. В субботней гонке он финишировал седьмым, что в воскресенье позволило ему стартовать с первого ряда. Вторым финишировал Виталий Дудин, а третьим — Клим Гаврилов. Ближайший соперник Брагина в чемпионате Алексей Дудукало стал восьмым.

В зачёте «Супер-продакшн» победа досталась Максиму Черневу. В классе «Туринг-Лайт» лучшим стал Ильсур Ахметвалеев. В зачёте «Национальный» лучшим стал дебютант серии Игорь Львов. В классе «Национальный Юниор» победил Владислав Середенко, а гонку Legends выиграл Максим Чернев.