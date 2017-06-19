Боттас: разница между моторами «Феррари» и «Мерседеса» минимальная

Пилот «Уильямса» Валттери Боттас считает, что мотор его команды имеет минимальное преимущество над силовой установкой «Феррари». По мнению финна, в гонке двигатели команд равны, но «Мерседес» сохраняет превосходство в квалификации.

«Если разница и есть, то она минимальная. Думаю, „Феррари“ не сильнее нас, но мы равны. Может, в квалификации мы чуть сильнее, но не намного.

В Канаде у нас было новое топливо и чуть больше мощности. Но в Ф-1 любая мелочь идёт на пользу, особенно в нашей плотной борьбе с «Феррари», — цитирует Боттаса Autosport.