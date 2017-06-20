У Гран-при России Ф-1 сменится учредитель

У Гран-при России Формулы-1, который проводится на трассе «Сочи Автодром», сменится компания-организатор. Учредителями гонки станут некие спонсоры Гран-при и «Сочи Автодрома», сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на советника вице-премьера Дмитрия Козака Илью Джуса.



Кто именно станет учредителем гонки, собеседник издания не стал уточнять. Следует отметить, что с 2017 года Гран-при России полностью финансируется частными инвесторами. Титульным спонсором гонки является банк ВТБ, спонсором Гран-при – компания «Лукойл», «Сочи-автодром» финансируется компаниями «Русал», «Онэксим» и «Уралкалий». Лишь в «Русале» опровергли, что компания может стать организатором Гран-при. В других организациях давать комментарии отказались.