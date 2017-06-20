Окон: у «Форс Индия» хорошее понимание того, как выжать больше из болида

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана.



«Мне очень понравился мой первый опыт пилотирования в Монреале. Когда я покинул кокпит, то у меня было ощущение, что мы гонялись всего 15 минут. Гонка пролетела так быстро. Вот когда вы понимаете, что вам весело… Было здорово бороться за подиум и видеть, насколько мы конкурентоспособны как команда.



Меня воодушевляет поездка в Баку и мысль о том, чего мы там можем добиться. Похоже, у нас действительно хорошее понимание того, как извлечь больше из этой машины. Это ещё одна новая трасса для меня, но я буду стараться как можно быстрее изучить её, и я уверен, что довольно быстро смогу выйти на хороший темп. Я играю в видеоигры, чтобы изучить трек. Так что я выполнил домашнее задание», — цитирует Окона пресс-служба команды.